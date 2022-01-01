ТАБАЧНАЯ КОМПАНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Российское производство табачных изделий, изготовленный с применением инновационных технологий и лучших сортов табака
Производство табачных изделий
АРК ТОБАКО один из первых и крупнейших производителей жевательного табака и табака для самокрутки в России. Наша продукция — это высокие стандарты качества, современные технологии, большой ассортимент, полностью легальный и безопасный к продаже продукт.О компании
Наши основные преимущества
Собственное производство
Собственный завод по производству табачных изделий
Инновационные технологии
При производстве используем только современные технологии
Сертифицированные технологи
В нашей команде только сертифицированные специалисты с многолетним стажем.
Законный и акцизный продукт
Один из первых производителей легального жевательного табака.
Высокое качество
Мы не экономим на здоровье наших клиентов и строго следим за качеством.
Один из лидеров рынка
За 2 года мы стали лидерами по производству жевательного табака в РФ.
Основные характеристики жевательного табака
Используем только натуральные пищевые добавки и ароматизаторы ведущих немецких производителей.
Широкий Ассортимент
От сладко - фруктового вкуса до более крепкого. Наша компания производит две линейки жевательного табака, отличающиеся как вкусовыми ощущениями, так и количеством содержания никотина.
Внимание курение вредно для здоровья
КУРЕНИЕ УБИВАЕТ!
Табак для самокрутки
Тонконарезанный курительный табак отечественного производства по достоинству оценят любители настоящего качественного табака. В состав нашей продукции входит табак таких известных брендов как Bolivian Criollo Black, Monte calme yellow, Virginia Bright-leaf, Burley, а также пищевые ароматизаторы. Вся линейка табака для самокрутки соответствует нормам и отвечает характеристикам технического регламента на табачную продукцию.
О наших целях
Мы планируем запустить производство кальянного табака и обычных сигарет.
Уже совсем скоро в нашем каталоге появится табак для кальяна под брендом АРК ТОБАКО. Качественный табак подарит вам максимум положительных эмоций от курения. Выбирайте для себя самый лучший сорт и получай удовольствие.Скачать коммерческое предложение
Будьте внимательны, мы не производим жидкость для вейпинга и картриджи для электронных испарителей. Указанная продукция под нашим названиваем является подделкой.
Условия сотрудничества
Компания АРК ТОБАКО приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству дистрибьюторов и оптовых покупателей, и предлагает по конкурентным ценам высококачественный табачный продукт, официально зарегистрированный в системе маркировки "Честный ЗНАК".
Оптовики
МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
Дистрибьютеры
МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
Купить в розницу
ТОВАР ПРЕДСТАВЛЕН
Остались вопросы?