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ТАБАЧНАЯ КОМПАНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Российское производство табачных изделий, изготовленный с применением инновационных технологий и лучших сортов табака

Продукция

Производство табачных изделий

АРК ТОБАКО один из первых и крупнейших производителей жевательного табака и табака для самокрутки в России. Наша продукция — это высокие стандарты качества, современные технологии, большой ассортимент, полностью легальный и безопасный к продаже продукт.

О компании

Наши основные преимущества

производству табачных изделий

Собственное производство

Собственный завод по производству табачных изделий

Инновационные технологии

Инновационные технологии

При производстве используем только современные технологии

Сертифицированные технологи

Сертифицированные технологи

В нашей команде только сертифицированные специалисты с многолетним стажем.

акцизный продукт

Законный и акцизный продукт

Один из первых производителей легального жевательного табака.

качество

Высокое качество

Мы не экономим на здоровье наших клиентов и строго следим за качеством.

лидер

Один из лидеров рынка

За 2 года мы стали лидерами по производству жевательного табака в РФ.

Основные характеристики жевательного табака

Используем только натуральные пищевые добавки и ароматизаторы ведущих немецких производителей.

Производится на основе цельного табачного листа
Только немецкие пищевые добавки и ароматизаторы
Безопасный продукт, проходящий все этапы контроля качества
Законный жевательный табак. Акцизная марка, «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК»
Успешная синергия вкусов табака и пищевых ароматизаторов
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18 неповторимых вкусов!

Широкий Ассортимент

От сладко - фруктового вкуса до более крепкого. Наша компания производит две линейки жевательного табака, отличающиеся как вкусовыми ощущениями, так и количеством содержания никотина.

Strong Edition НовинкаLight Edition

Внимание курение вредно для здоровья

КУРЕНИЕ УБИВАЕТ!

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Линейка из 6 вкусов!

Табак для самокрутки

Тонконарезанный курительный табак отечественного производства по достоинству оценят любители настоящего качественного табака. В состав нашей продукции входит табак таких известных брендов как Bolivian Criollo Black, Monte calme yellow, Virginia Bright-leaf, Burley, а также пищевые ароматизаторы. Вся линейка табака для самокрутки соответствует нормам и отвечает характеристикам технического регламента на табачную продукцию.

Новинка Ароматизированный Классический

О наших целях

Мы планируем запустить производство кальянного табака и обычных сигарет.

Уже совсем скоро в нашем каталоге появится табак для кальяна под брендом АРК ТОБАКО. Качественный табак подарит вам максимум положительных эмоций от курения. Выбирайте для себя самый лучший сорт и получай удовольствие.

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Будьте внимательны, мы не производим жидкость для вейпинга и картриджи для электронных испарителей. Указанная продукция под нашим названиваем является подделкой.

Условия сотрудничества

Компания АРК ТОБАКО приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству дистрибьюторов и оптовых покупателей, и предлагает по конкурентным ценам высококачественный табачный продукт, официально зарегистрированный в системе маркировки "Честный ЗНАК".

Оптовики

Если хотите стать оптовым покупателем нашей продукции и развивать свой бизнес свяжитесь с менеджерами, и они вышлют вам наше коммерческое предложение.

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

от 100
штук ежемесячно
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Дистрибьютеры

Чтобы присоединиться к команде наших дистрибьюторов свяжитесь с нами любым удобным для вас способом, и мы вышлем вам наше коммерческое предложение.

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

от 2400
штук ежемесячно
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Купить в розницу

Купить жевательный табак ARQ TOBACCO в розницу можно в специализированных табачных магазинах и лавках из списка, опубликованный на странице "Где купить".

ТОВАР ПРЕДСТАВЛЕН

в более 600
точках по всей России
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